Exposition “Des Brigades du Tigre aux Experts : la police scientifique dans l’Hérault” Pierresvives – Domaine départemental, 18 septembre 2021, Montpellier.

Exposition “Des Brigades du Tigre aux Experts : la police scientifique dans l’Hérault”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Pierresvives – Domaine départemental

Exposition _Des Brigades du Tigre aux Experts : la police scientifique dans l’Hérault_ ————————————————————————————– En 1907, pour ramener le calme dans une France qui bouillonne, Clémenceau décide de créer une police judiciaire moderne dans tout le pays. Les brigades régionales de police mobiles, vite rebaptisées les « Brigades du Tigre », ont une mission claire : s’attaquer au crime et aux criminels, à ces voleurs qui agissent en bande le plus souvent et dont une presse tapageuse amplifie les méfaits. La Brigade du Tigre de Montpellier est la quatorzième de France, et commence à fonctionner en septembre. Les Brigades vont sillonner les routes du Languedoc-Roussillon. La zone à couvrir est vaste depuis les Pyrénées-Orientales aux Cévennes, sans oublier les villes de Nîmes et de Montpellier, grands théâtres de la criminalité. De 1911 à 1939, c’est la Brigade qui mène les enquêtes criminelles les plus sensibles : meurtres, vols, trafics de drogue, traite des blanches, braquages, empoisonnements, espionnages, affaires politiques. Au cours de ces 20 dernières années, notamment avec les apports de l’ADN et du numérique, la Police Technique et Scientifique (PTS) s’est profondément transformée. C’est ce cheminement vers l’expertise que propose de découvrir l’exposition installée dans l’Atelier de l’Histoire des Archives départementales. Visite libre

Pass sanitaire exigé

Histoire de la police dans l’Hérault, de la 14e brigade mobile de Montpellier à la police technique et scientifique aujourd’hui.

Pierresvives – Domaine départemental 907 avenue du professeur Blayac, 34086 Montpellier Montpellier Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00