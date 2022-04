Exposition “Des Bouts de Nous”. Art en Vrac OFF Salies-de-Béarn, 16 avril 2022, Salies-de-Béarn.

Exposition “Des Bouts de Nous”. Art en Vrac OFF Espace Bohème 1 avenue des Pyrénées Salies-de-Béarn

2022-04-16 14:00:00 – 2022-04-18 17:00:00 Espace Bohème 1 avenue des Pyrénées

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

L’Espace Bohème se transforme à nouveau en galerie d’art éphémère à l’occasion d’Art en Vrac.

Intitulée “Des petits bouts de nous”, l’exposition fait la part belle à la poésie, à la métamorphose

volatile des éléments, à l’ombre et à la lumière des êtres. 2 femmes, 2 artistes : Ingrid Joly-Bertrand et Christelle Reix qui travaillent ensemble depuis 15 ans et dont l’envie d’exposer leurs univers en duo s’est tricotée au fil du temps … Ingrid est peinturlurante, écrivante, rêvante des rencontres qui déplient le ciel de nos têtes. La vibration d’un désir qui transforme la matière et singularise l’air. Christelle est poétesse, plasticienne, jardinière d’imaginaire. Elle déambule dans un univers teinté d’enfance et de sourires, créant un bouquet de couleurs de nos différences. L’ambiance s’invente rieuse, légère et accueillante pour partager un moment vivant de nos sens…

+33 6 80 26 65 11

©Espace Bohème

Espace Bohème 1 avenue des Pyrénées Salies-de-Béarn

