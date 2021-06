Ingré Espace Lionel Boutrouche Exposition des Ateliers PHOSPHENE Espace Lionel Boutrouche Ingré Catégories d’évènement: Ingré

Loiret

Exposition des Ateliers PHOSPHENE Espace Lionel Boutrouche, 18 juin 2021-18 juin 2021, Ingré. Exposition des Ateliers PHOSPHENE

du vendredi 18 juin au mercredi 23 juin à Espace Lionel Boutrouche

Exposition des réalisations des ateliers de l’association Phosphène, dessin, peinture, arts plastiques, sculpture, marqueterie et mosaïque Invité d’honneur l’association Sans Titre Ingré

Entrée libre

Exposition des réalisations des ateliers de l’association Espace Lionel Boutrouche 33 Route d’Orléans, 45140 Ingré Ingré Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-18T14:00:00 2021-06-18T19:00:00;2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T19:00:00;2021-06-20T10:00:00 2021-06-20T19:00:00;2021-06-21T14:00:00 2021-06-21T19:00:00;2021-06-22T14:00:00 2021-06-22T19:00:00;2021-06-23T14:00:00 2021-06-23T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ingré, Loiret Étiquettes évènement : Autres Lieu Espace Lionel Boutrouche Adresse 33 Route d'Orléans, 45140 Ingré Ville Ingré lieuville Espace Lionel Boutrouche Ingré