Exposition des Ateliers de Camille Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Exposition des Ateliers de Camille Saint-Astier, 31 mai 2022, Saint-Astier. Exposition des Ateliers de Camille Rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique Saint-Astier

2022-05-31 – 2022-06-06 Rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique

Saint-Astier Dordogne Exposition de peintures dans le hall du centre culturel La Fabrique : présentation des travaux des élèves.

Vernissage mardi 31/05 à 18h30.

Les Ateliers de Camille 06 43 70 19 64 Exposition de peintures dans le hall du centre culturel La Fabrique : présentation des travaux des élèves.

Vernissage mardi 31/05 à 18h30.

Les Ateliers de Camille 06 43 70 19 64 +33 6 43 70 19 64 Exposition de peintures dans le hall du centre culturel La Fabrique : présentation des travaux des élèves.

Vernissage mardi 31/05 à 18h30.

Les Ateliers de Camille 06 43 70 19 64 Rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique Saint-Astier

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Astier Autres Lieu Saint-Astier Adresse Rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique Ville Saint-Astier lieuville Rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique Saint-Astier Departement Dordogne

Saint-Astier Saint-Astier Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-astier/

Exposition des Ateliers de Camille Saint-Astier 2022-05-31 was last modified: by Exposition des Ateliers de Camille Saint-Astier Saint-Astier 31 mai 2022 Dordogne Saint-Astier

Saint-Astier Dordogne