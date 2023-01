Exposition des ateliers d’arts plastiques enfants Centre Paris Anim’ Hébert Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Exposition des ateliers d’arts plastiques enfants Centre Paris Anim’ Hébert, 18 janvier 2023, Paris. Du mercredi 18 janvier 2023 au samedi 21 janvier 2023 :

. gratuit

A l’occasion de la semaine portes ouvertes, les enfants et adolescents inscrits en atelier d’arts plastiques au Centre Paris Anim’ Hébert vous présentent leur travail. L’exposition des travaux des élèves des cours de BD/manga, Arts plastiques, loisirs créatifs, dessin et architecture aura lieu au centre Hébert du 18 au 21 janvier. Le vernissage sera accompagné d’une galette des rois et des reines le mercredi 18 janvier à 16h. Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris Contact : https://actisce.org/index.php/hebert/901-expostion-arts-plastiques 01 58 20 58 00 cpahebert@actisce.org https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg

actisce

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Hébert Adresse 9, rue Tchaïkovski Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Hébert Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Hébert Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition des ateliers d’arts plastiques enfants Centre Paris Anim’ Hébert 2023-01-18 was last modified: by Exposition des ateliers d’arts plastiques enfants Centre Paris Anim’ Hébert Centre Paris Anim' Hébert 18 janvier 2023 Centre Paris Anim' Hébert Paris Paris

Paris Paris