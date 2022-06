Exposition des ateliers artistiques et activités manuelles Château-Renard Château-Renard Catégories d’évènement: 45220

CHATEAU RENARD

Exposition des ateliers artistiques et activités manuelles Château-Renard, 18 juin 2022, Château-Renard. Exposition des ateliers artistiques et activités manuelles Château-Renard

2022-06-18 – 2022-06-23

Château-Renard 45220 Exposition des ateliers artistiques et des activités manuelles créés par les adhérents de la Maison des Jeunes et de la Culture. Vernissage le Samedi 18 Juin à 11h30. mjc.chateau-renard@wanadoo.fr +33 2 38 95 26 07 Exposition des ateliers artistiques et des activités manuelles créés par les adhérents de la Maison des Jeunes et de la Culture. Vernissage le Samedi 18 Juin à 11h30. copyright

Château-Renard

dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Catégories d’évènement: 45220, CHATEAU RENARD Autres Lieu Château-Renard Adresse Ville Château-Renard lieuville Château-Renard Departement 45220

Château-Renard Château-Renard 45220 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-renard/

Exposition des ateliers artistiques et activités manuelles Château-Renard 2022-06-18 was last modified: by Exposition des ateliers artistiques et activités manuelles Château-Renard Château-Renard 18 juin 2022 45220 Château-Renard

Château-Renard 45220