Exposition des ateliers artistiques de l’UOV. Université Ouverte de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Exposition des ateliers artistiques de l’UOV. Université Ouverte de Versailles, 6 juin 2022, Versailles. Exposition des ateliers artistiques de l’UOV.

du lundi 6 juin au vendredi 24 juin à Université Ouverte de Versailles Entrée libre

Venez découvrir les travaux des ateliers artistiques de l’Université Ouverte. Présentation des ateliers Aquarelle, Calligraphie chinoise, Dessin et Reliure. Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-06T09:00:00 2022-06-06T17:00:00;2022-06-07T09:00:00 2022-06-07T17:00:00;2022-06-08T09:00:00 2022-06-08T17:00:00;2022-06-09T09:00:00 2022-06-09T17:00:00;2022-06-10T09:00:00 2022-06-10T17:00:00;2022-06-11T09:00:00 2022-06-11T12:00:00;2022-06-13T09:00:00 2022-06-13T17:00:00;2022-06-14T09:00:00 2022-06-14T17:00:00;2022-06-15T09:00:00 2022-06-15T17:00:00;2022-06-16T09:00:00 2022-06-16T17:00:00;2022-06-17T09:00:00 2022-06-17T17:00:00;2022-06-18T09:00:00 2022-06-18T12:00:00;2022-06-20T09:00:00 2022-06-20T17:00:00;2022-06-21T09:00:00 2022-06-21T17:00:00;2022-06-22T09:00:00 2022-06-22T17:00:00;2022-06-23T09:00:00 2022-06-23T17:00:00;2022-06-24T09:00:00 2022-06-24T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Université Ouverte de Versailles Adresse 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Université Ouverte de Versailles Versailles Departement Yvelines

Université Ouverte de Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Exposition des ateliers artistiques de l’UOV. Université Ouverte de Versailles 2022-06-06 was last modified: by Exposition des ateliers artistiques de l’UOV. Université Ouverte de Versailles Université Ouverte de Versailles 6 juin 2022 Université Ouverte de Versailles Versailles Versailles

Versailles Yvelines