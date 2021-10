Livarot-Pays-d'Auge Médiathèque La Fabrique Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Exposition des Arts Visuels “REPRISE” Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

du lundi 23 mai 2022 au samedi 28 mai 2022

La thématique de l’année sera « Reprise ». Reprise dans le sens de transformation, interprétation, détournement, raccommodage d’un tissu, reprise économique, de chansons, reprise de la vie l’après covid, action de reprendre, à plusieurs reprises… L’exemple de détournement est célèbre dans l’histoire de l’art. Par exemple « La Joconde » est maintes fois détournée par de grands artistes comme Picasso, Andy Warhol, Duchamp…

Médiathèque La Fabrique 20 rue Georges Leroy, Livarot 14140 Livarot- Pays d'Auge Livarot-Pays-d'Auge Calvados

2022-05-23 au 2022-05-28

