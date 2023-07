Exposition des artistes viennent de Hongkong: Inhale Courage JPS Gallery Paris, 13 juillet 2023, Paris.

Du jeudi 13 juillet 2023 au samedi 05 août 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Cette exposition en duo intitulée Inhale Courage, présentera vingt portraits réalisés par les deux artistes hongkongais en utilisant des techniques de gravure sur bois et de peinture à l’huile, documentant leurs évolutions sensationnelles.

Dans les années 1990, les nouvelles accompagnant la croissance des individus étaient

principalement positives : l’économie chinoise connaissait une croissance rapide grâce à la “réforme

et ouverture » ( Les réformes économiques menées à partir de 1978 en république populaire de

Chine); l’ancienne Union soviétique se dissolvait ; les Ukrainiens votaient pour l’indépendance ;

l’Allemagne se réunifiait en un seul pays ; la démocratie se répandait en Europe de l’Est. Et qu’en

était-il de Hong Kong ? On nous avait dit en 1997 que nos modes de vie ne changeraient pas

pendant 50 ans, que nous aurions toujours la possibilité de poursuivre les courses de chevaux et

que les salles de danse pourraient continuer à être ouvertes dans les années à venir.

Ces années-là nous manquent.

Les moments favorables ont malheureusement été éphémères. L’Histoire connaît un recul vers la

barbarie, accompagnée d’une épidémie soudaine qui a entraîné une perte inestimable de vies.

Pourquoi l’espoir des années 1990 n’a-t-il pas perduré au XXIe siècle ? Qu’est-ce qui a engendré

cette sombre régression et cette menace grandissante ?

Malgré l’incertitude et le chaos, il est heureux de constater que l’existence d’individus courageux,

sages, bienveillants, animés d’une volonté d’amour et de résistance, subsiste.Telles de petites étoiles

dans les ténèbres, ils guident les égarés sur le chemin.

Cette exposition en duo intitulée Inhale Courage, présente au monde les deux artistes hongkongais,

Jeremy Fung et Sharon Cheung. Ces deux artistes de Hong Kong, souhaitent rendre hommage aux

dirigeants des différentes régions du monde et des divers domaines, qui ont contribué à

l’avancement de la civilisation humaine, à la préservation de la paix et à la défense de la liberté.

Sharon Cheung fait preuve d’une maîtrise exceptionnelle dans l’art du portrait. C’est une discipline

artistique, qui a toujours occupé une place significative dans l’histoire de l’art. La représentation

des visages revêt une importance capitale dans la réception et la transmission des messages, car les

expressions humaines offrent des perspectives précieuses sur l’œuvre. Par sa maîtrise, Cheung ne

parvient pas seulement à capturer habilement les émotions et les idées voulues, mais également, à

établir la complexité relationnelle entre les sujets ainsi qu’à saisir l’esprit de l’époque, dans laquelle

l’artiste évolue.

Jeremy Fung est reconnu pour son expertise dans l’art de la gravure sur planches de bois. Une

pratique qui génère un effet de superposition naturelle, révélé à travers des contours nets et

l’entrelacement des veines du bois, avec des lignes à la fois brutes et délicates. Cette interaction

des lignes crée une image extrêmement attrayante et complexe qui fascine l’artiste. Il utilise des

formes abstraites, pour représenter ses souvenirs et ses propres ressentiments sur les planches de

bois, créant ainsi son unique journal d’émotions personnelles.

Cette exposition en duo présentera vingt portraits réalisés par les deux artistes en utilisant des

techniques de gravure sur bois et de peinture à l’huile, documentant leurs évolutions

sensationnelles. Ils ont délibérément déformé leurs visages, détruisant leur structure originale en

choisissant de ne pas présenter l’intégralité des traits des personnages. Cette démarche artistique,

traduit non seulement l’impuissance de s’exprimer dans la société actuelle mais aussi la peur

d’aborder des sujets tabous.

À propos de Sharon Cheung



Sharon Cheung a commencé sa carrière en tant que journaliste. Dotée d’une perception aiguisée

de la société hongkongaise, elle est une figure chevronnée des médias. Les individus issus de divers

horizons inspirent les créations de Cheung et elle croit fermement que seule la matérialisation

artistique peut exprimer avec spontanéité les émotions. Son objectif est de présenter des images

reflétant de manière authentique les émotions des individus, en déformant et en détruisant

délibérément leurs apparences originales. Les portraits déformés révèlent les ressentis, les

angoisses, les malaises et les peurs des sujets, reflétant ainsi les multiples facettes de la société en

constante évolution.

Cheung a obtenu un diplôme de licence en journalisme et communication à l’Université chinoise

de Hong Kong. Elle est membre du Reuters Institute for Journalism de l’Université d’Oxford,et

également la fondatrice du « Lion Rock Fellowship » à l’Université d’Oxford. En 2022, Cheung a reçu

son diplôme de licence en beaux-arts (Peinture) au RMIT (Royal Melbourne Institute of

Technology) avec mention très bien. Cette même année, elle a non seulement décroché le prix de

la liste d’honneur du Doyen et le prix Boon Lee mais a aussi été l’une des six lauréates

internationales (lauréate pour l’Asie) du premier prix Art for Change décerné aux artistes

émergents, un concours organisé par le groupe M&C Saatchi et la Saatchi Gallery. La série de

portraits de Cheung a également été exposée à la Saatchi Gallery à Londres. Cheung est la

directrice d’une galerie hongkongaise, la SC Gallery.

À propos de Jeremy Fung



Les œuvres de Jeremy Fung, par leur échelle variable et leur nature tactile, invitent les spectateurs

à pénétrer dans son univers au lieu d’adopter une posture d’observateur extérieur. À travers une

exploration constante de nouveaux supports et l’investigation de thèmes complexes, tels que

l’existence et la famille, l’artiste estime que le dialogue entre la connaissance personnelle et sociale

s’exprime à travers différentes formes d’appréhension et de transformation d’importances égales.

Fung se distingue par son sens de l’observation, sa capacité à porter un regard critique et son

intarissable source d’inspiration puisée dans la vie quotidienne. Ses créations témoignent d’une

démarche d’introspection et d’une volonté de se comprendre. Pour Fung, sa trajectoire de vie est

guidée par la confrontation avec lui-même, à l’instar des propos de Martin Heidegger : « Il n’existe

aucune distance absolue entre nos vies et nous-mêmes. Nous sommes notre vie, et la lucidité qui

l’anime en constitue la nature fondamentale. »

Il a participé à de nombreuses expositions collectives et individuelles au cours des dernières

années. Parmi ses expositions individuelles, il y avait Fibrillation 2023 à la SC Gallery, 「物有所思」à la Gallery by the Harbour en 2021 et Fung Mang Chung Solo Exhibition au Kong Art Space

en 2016. Ses expositions collectives comprennent, une exposition en duo intitulée The Abnormal

State à la SC Gallery en 2022; DOOR au SHOPHOUSE en 2021, une résidence d’artistes suivie

d’une exposition collective; ainsi qu’une exposition des anciens élèves +1 de l’École d’art de Hong

Kong au Pao Galleries en 2021. Les œuvres de Fung sont collectionées par des collectionneurs

privés et des entreprises telles que Sun Hung Kai Properties.

Diplômé en 2014 de la faculté des arts de RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology), il a par

ailleurs été lauréat du Prix de la Fondation Australie-Chine pour les arts cette même année. Par la

suite, Il a obtenu son diplôme de maîtrise en beaux-arts de l’Université chinoise de Hong Kong en

2016.

À propos de JPS Gallery



Établie à Hong Kong (2014), Tokyo (2018), Paris (2022) et Barcelone (2023), JPS Gallery est une

galerie d’art contemporain indépendante présentant des œuvres d’artistes émergents et établis du

monde entier.

La galerie se met avec passion au service de la nouvelle ère numérique et de l’exploration des

beaux-arts et de la culture pop. Notre objectif est de créer un environnement innovant pour une

nouvelle génération d’artistes et de collectionneurs, un espace de création accueillant pour tous.

Nous nous concentrons sur des œuvres de notre temps utilisant différents supports et disciplines,

et nous efforçons de mettre en valeur une sélection soignée d’œuvres qui incarnent l’esthétique

d’aujourd’hui.

Nous nous engageons à soutenir la scène culturelle et artistique en Asie et en Europe, en

favorisant le dynamisme d’une communauté artistique locale. La galerie présente régulièrement des

œuvres d’artistes émergents dans ses espaces d’exposition ainsi que dans des foires d’art

internationales. Elle leur offre ainsi une plate-forme de rayonnement mondial, permettant à de

jeunes artistes de lancer leur carrière. JPS apporte enfin une contribution active à la société en

général et à la scène artistique locale en particulier, en parrainant divers événements caritatifs et

ventes aux enchères.

Où nous trouver:



12 rue Notre-Dame de Nazareth, 75003 Paris



Horaires d’ouverture:

Du mardi au samedi 11:00 – 13:00, 14:00 – 19:00

Entrée libre, sans réservation

