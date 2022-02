Exposition des Artistes solidaires Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Caen Calvados Caen La 9ème édition de l’exposition des Artistes Solidaires du Secours Populaire Fédération du Calvados se déroulera, dans l’église du Vieux-Saint-Sauveur.

Une quinzaine d’artistes exposeront leurs œuvres, peintures, gravures, céramiques, sculptures, photos. Le bénéfice de cette exposition sera utilisé pour favoriser un accès à la culture des plus démunis ex: tickets de cinéma, sortie découverte du patrimoine… Depuis 2013, le SPF organise cette manifestation à l’occasion de sa campagne « Don Actions » Principale campagne de collecte de dons financiers permettant au Secours populaire français d’agir et de développer la solidarité, cette collecte se fait sous la forme de vente de tickets de loterie.

