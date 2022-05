EXPOSITION “DES ARTISTES S’ENGAGENT POUR L’UKRAINE” Mamers, 28 mai 2022, Mamers.

EXPOSITION “DES ARTISTES S’ENGAGENT POUR L’UKRAINE” Salle du Cloitre Place de la République Mamers

2022-05-28 – 2022-05-29 Salle du Cloitre Place de la République

Mamers Sarthe Mamers

Des peintres amateurs et professionnels, faisant don de tableaux préalablement estimés, organisent une exposition “dons = 1 tableau”.

Cette initiative artistique et solidaire est accompagnée par la municipalité de Mamers, diverses associations locales et la Croix Rouge.

Ces fonds seront remis à la Croix Rouge.

Ils serviront pour l’achat de matériels, de tentes pour abriter les réfugiés, des médicaments et du matériel médical.

Venez nombreux visiter cette belle et généreuse exposition !

+33 2 43 31 50 00

