EXPOSITION DES ARTISTES LOCAUX Saint-Michel-Chef-Chef Saint-Michel-Chef-Chef Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Michel-Chef-Chef

EXPOSITION DES ARTISTES LOCAUX Saint-Michel-Chef-Chef, 21 juillet 2022, Saint-Michel-Chef-Chef. EXPOSITION DES ARTISTES LOCAUX Salle du Canopus Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef

2022-07-21 – 2022-07-21 Salle du Canopus Boulevard de l’Océan

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique Exposition artistique de peinture, poterie, photos… les artistes michelois nous présentent leurs plus belles oeuvres +33 2 40 64 99 99 Salle du Canopus Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Michel-Chef-Chef Autres Lieu Saint-Michel-Chef-Chef Adresse Salle du Canopus Boulevard de l'Océan Ville Saint-Michel-Chef-Chef lieuville Salle du Canopus Boulevard de l'Océan Saint-Michel-Chef-Chef Departement Loire-Atlantique

EXPOSITION DES ARTISTES LOCAUX Saint-Michel-Chef-Chef 2022-07-21 was last modified: by EXPOSITION DES ARTISTES LOCAUX Saint-Michel-Chef-Chef Saint-Michel-Chef-Chef 21 juillet 2022 Loire-Atlantique Saint-Michel-Chef-Chef

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique