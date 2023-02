Exposition des artistes libres d’Alsace Obernai Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Les Artistes libres d’Alsace fêtent un double anniversaire ; les 35 ans de l’association et le 50ème anniversaire de la disparition de Pablo Picasso.

Les membres lui rendent hommage à travers la réalisation d’une oeuvre (sculpture, peinture, arts appliqués) dans leur style et technique personnels, mais en laissant transparaître leur vision et leur admiration pour ce grand maître et son oeuvre. 11 Artistes libres d’Alsace rencontrent le public et fêtent un double anniversaire ; les 35 ans de l’association et le 50ème anniversaire de la disparition de Pablo Picasso à travers leurs oeuvres. +33 3 88 66 23 35 Obernai

