Exposition des Artistes Indépendants de Lille La Halle aux Sucres Lille, vendredi 29 mars 2024.

Exposition des Artistes Indépendants de Lille La Halle aux Sucres Lille 29 – 31 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-29 18:00

Fin : 2024-03-31 22:00

30 artistes exposent leurs oeuvres 29 – 31 mars 1

Plus de 150 oeuvres exposées seront exposées, démonstration et animation musicale vendredi 29 mars à partir de 18h30

La Halle aux Sucres 1, rue de l’Entrepôt Lille Vieux-Lille Lille 59043 Nord