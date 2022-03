Exposition des Artistes Fleuryssois Centre culturel La Passerelle Fleury-les-Aubrais Catégories d’évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret

Exposition des Artistes Fleuryssois
du samedi 26 mars au dimanche 3 avril à Centre culturel La Passerelle

du samedi 26 mars au dimanche 3 avril à Centre culturel La Passerelle

L.Association des Artistes Fleuryssois vous propose une exposition de peintures et sculptures à la Passerelle de Fleury les Aubrais du 26/03/2022 au 3/04/2022. de 14 à 18h (sauf le lundi) Invité d’Honneur Denis TREMAULT. Nous vous accueillerons dans une ambiance Variée et Colorée. Entrée gratuite. nous vous attendons nombreux.

Gratuite

Centre culturel La Passerelle 57 Bd de Lamballe Fleury-les-Aubrais Loiret

2022-03-26 au 2022-04-03, 14:00:00 à 18:00:00 (sauf le lundi)

