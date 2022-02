Exposition “Des artistes européens à Moulins” Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Exposition "Des artistes européens à Moulins" Caves Bertine 1 rue Voltaire Moulins

2022-03-18 – 2022-04-03

Moulins Allier Moulins Les Imprimeries Réunies & Les Caves Bertine présentent PETALOUDA ART GALLERY



Des artistes européens à Moulins info@pimprimeriesreunies.fr +33 4 70 44 01 85 Caves Bertine 1 rue Voltaire Moulins

