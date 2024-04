Exposition des artistes et artisans Le Bourg Lanquais, vendredi 7 juin 2024.

De juin à septembre, chaque vendredi après-midi, venez flâner dans l’ancienne épicerie du village à la découverte de nos talents locaux. Plusieurs artistes et artisans locaux y présentent un échantillon de leurs œuvres et produits artisanaux peintures, sculptures, photos, couteaux, savons…

Si vous n’avez pas l’occasion de vous rendre à l’exposition, plusieurs artistes et artisans sont à découvrir dans la région.

Juste à côté, le vendredi, découvrez aussi le marché paysan local & bio sous la halle du bourg. .

Début : 2024-06-07 14:00:00

fin : 2024-06-07 18:30:00

Le Bourg Ancienne épicerie

Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine cdl.lanquais@gmail.com

