Exposition des artistes du confluent Aiguillon Aiguillon Catégories d’évènement: Aiguillon

Lot-et-Garonne

Exposition des artistes du confluent Aiguillon, 26 mars 2022, Aiguillon. Exposition des artistes du confluent Aiguillon

2022-03-26 – 2022-04-09

Aiguillon Lot-et-Garonne Le Centre d’Animation Municipal d’Aiguillon (CAM) a programmé le salon des artistes du Confluent du samedi 26 mars au samedi 9 avril 2022. Cette exposition qui existe depuis plus de trente ans, réunit , au Musée Dastrac, les œuvres d’artistes amateurs ou professionnels qui souhaitent exposer leurs travaux. Peinture, artisanat, arts décoratifs, toutes les disciplines sont admises. Les objets peuvent être mis en vente ou pas, nous disposons également de vitrines . L’exposition permet aussi de faire des rencontres. Le Centre d’Animation Municipal d’Aiguillon (CAM) a programmé le salon des artistes du Confluent du samedi 26 mars au samedi 9 avril 2022. Cette exposition qui existe depuis plus de trente ans, réunit , au Musée Dastrac, les œuvres d’artistes amateurs ou professionnels qui souhaitent exposer leurs travaux. Peinture, artisanat, arts décoratifs, toutes les disciplines sont admises. Les objets peuvent être mis en vente ou pas, nous disposons également de vitrines . L’exposition permet aussi de faire des rencontres. Le Centre d’Animation Municipal d’Aiguillon (CAM) a programmé le salon des artistes du Confluent du samedi 26 mars au samedi 9 avril 2022. Cette exposition qui existe depuis plus de trente ans, réunit , au Musée Dastrac, les œuvres d’artistes amateurs ou professionnels qui souhaitent exposer leurs travaux. Peinture, artisanat, arts décoratifs, toutes les disciplines sont admises. Les objets peuvent être mis en vente ou pas, nous disposons également de vitrines . L’exposition permet aussi de faire des rencontres. Aiguillon

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Aiguillon, Lot-et-Garonne Autres Lieu Aiguillon Adresse Ville Aiguillon lieuville Aiguillon Departement Lot-et-Garonne

Aiguillon Aiguillon Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aiguillon/

Exposition des artistes du confluent Aiguillon 2022-03-26 was last modified: by Exposition des artistes du confluent Aiguillon Aiguillon 26 mars 2022 Aiguillon Lot-et-Garonne

Aiguillon Lot-et-Garonne