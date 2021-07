Montpeyroux Montpeyroux Montpeyroux, Puy-de-Dôme Exposition des artistes de l’atelier le Hangar Montpeyroux Montpeyroux Catégories d’évènement: Montpeyroux

Puy-de-Dôme

Exposition des artistes de l’atelier le Hangar Montpeyroux, 3 août 2021, Montpeyroux. Exposition des artistes de l’atelier le Hangar 2021-08-03 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-15 19:00:00 19:00:00 Salle municipale Tralume Rue de Tralume

Montpeyroux Puy-de-Dôme Montpeyroux Boutique et galerie éphémères présentant des œuvres originales d’artistes de l’atelier clermontois “Le Hangar”. Notamment des créations de petit format à des prix accessibles : dessins, peintures, photographies peintes, cyanotypes, cartes postales, … hangar.atelier31@gmail.com dernière mise à jour : 2021-07-28 par

Détails Catégories d’évènement: Montpeyroux, Puy-de-Dôme Autres Lieu Montpeyroux Adresse Salle municipale Tralume Rue de Tralume Ville Montpeyroux lieuville 45.62202#3.20573