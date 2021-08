Saint-Loup-Lamairé Salle communale - Église Deux-Sèvres, Saint-Loup-Lamairé Exposition des artistes de Lamairé Salle communale – Église Saint-Loup-Lamairé Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Loup-Lamairé

Exposition des artistes de Lamairé Salle communale – Église, 18 septembre 2021, Saint-Loup-Lamairé. Exposition des artistes de Lamairé

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Salle communale – Église

### Exposition des artistes de Lamairé d’hier à aujourd’hui. Lamairé est riche des ses artistes. Découvrez la richesses des oeuvres des habitants de ce village qui a travers les temps ont toujours exprimé leur Art.

Gratuit.

Exposition des artistes de Lamairé d’hier à aujourd’hui. Salle communale – Église Place Georges Germain 79600 Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Loup-Lamairé Autres Lieu Salle communale - Église Adresse Place Georges Germain 79600 Saint-Loup-Lamairé Ville Saint-Loup-Lamairé lieuville Salle communale - Église Saint-Loup-Lamairé