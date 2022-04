Exposition des artistes de la Presqu’île de Quiberon Quiberon Quiberon Catégories d’évènement: Morbihan

Quiberon

Exposition des artistes de la Presqu’île de Quiberon Quiberon, 18 avril 2022, Quiberon. Exposition des artistes de la Presqu’île de Quiberon Port-Haliguen La Maison du Phare Quiberon

2022-04-18 – 2022-05-01 Port-Haliguen La Maison du Phare

Quiberon Morbihan 0 De 10h à 19h. Les artistes de la presqu’île de Quiberon ont le plaisir de vous inviter à venir découvrir leur exposition commune à la Maison du Phare, à Port Haliguen, Quiberon. Cette exposition qui réunit l’ensemble des artistes de l’association est l’occasion d’avoir un aperçu de la richesse artistique de la presqu’île à travers une belle diversité d’œuvres de peintres, céramistes, sculpteurs, plasticiens …Cette exposition sera également l’occasion de vous présenter les trois nouveaux artistes ayant intégré l’association cette année et de vous faire découvrir notre nouvelle édition du dépliant 2022 de circuit des ateliers d’artistes. +33 6 31 47 05 77 De 10h à 19h. Les artistes de la presqu’île de Quiberon ont le plaisir de vous inviter à venir découvrir leur exposition commune à la Maison du Phare, à Port Haliguen, Quiberon. Cette exposition qui réunit l’ensemble des artistes de l’association est l’occasion d’avoir un aperçu de la richesse artistique de la presqu’île à travers une belle diversité d’œuvres de peintres, céramistes, sculpteurs, plasticiens …Cette exposition sera également l’occasion de vous présenter les trois nouveaux artistes ayant intégré l’association cette année et de vous faire découvrir notre nouvelle édition du dépliant 2022 de circuit des ateliers d’artistes. Droits gérés

Port-Haliguen La Maison du Phare Quiberon

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Quiberon Autres Lieu Quiberon Adresse Port-Haliguen La Maison du Phare Ville Quiberon lieuville Port-Haliguen La Maison du Phare Quiberon Departement Morbihan

Quiberon Quiberon Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quiberon/

Exposition des artistes de la Presqu’île de Quiberon Quiberon 2022-04-18 was last modified: by Exposition des artistes de la Presqu’île de Quiberon Quiberon Quiberon 18 avril 2022 morbihan Quiberon

Quiberon Morbihan