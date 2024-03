Exposition » Des Armes » Cité du Livre Aix-en-Provence, samedi 6 avril 2024.

Exposition » Des Armes » Cité du Livre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Frédéric Coché est un as de la gravure. Pour le Festival, l’artiste opère un retour inédit sur L’Homme Armée, paru en 2018 aux éditions Frémok. Ce grand récit graphique, navigue entre bande dessinée et traité expérimental.

Depuis près de 20 ans, Frédéric Coché a fait de l’eau-forte gravure en taille-douce sur plaque de cuivre sa technique de prédilection pour les livres tandis qu’il réserve sa peinture très grand format aux expositions. Avec L’homme Armée, ce féru de littérature et d’art médiéval fait pour la première fois se côtoyer ses gravures et ses toiles peintes de plus de 2 mètres de haut dans une grande aventure. Un choix qui sonne comme une évidence pour qui a décidé de livrer ses armes aux visiteurs…



Apéro Rencontre Vendredi 12 avril 18h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 13:00:00

fin : 2024-05-25 18:00:00

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur infos@bd-aix.com

