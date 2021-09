Exposition des archives municipales de Creil Creil, 18 septembre 2021, Creil.

Exposition des archives municipales de Creil 2021-09-18 – 2021-09-18

Creil Oise

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine:

Et si vous découvriez les missions quotidiennes d’un services d’archives municipales ? C’est ce que proposent les archives de Creil grâce à une exposition : collecte, classement, conservation et communication n’auront plus de secret pour vous !

INFOS PRATIQUES

> Les 18 et 19 septembre | 11h – 18h

Archives Municipales Place François Mitterrand | 03 44 29 51 50 |

musee@mairie-creil.fr |

www.creil.fr/le-musee-galle-juillet ou Facebook Musée Gallé-Juillet

Gratuit

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine:

Et si vous découvriez les missions quotidiennes d’un services d’archives municipales ? C’est ce que proposent les archives de Creil grâce à une exposition : collecte, classement, conservation et communication n’auront plus de secret pour vous !

INFOS PRATIQUES

> Les 18 et 19 septembre | 11h – 18h

Archives Municipales Place François Mitterrand | 03 44 29 51 50 |

musee@mairie-creil.fr |

www.creil.fr/le-musee-galle-juillet ou Facebook Musée Gallé-Juillet

Gratuit

musee@mairie-creil.fr +33 3 44 29 51 50

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine:

Et si vous découvriez les missions quotidiennes d’un services d’archives municipales ? C’est ce que proposent les archives de Creil grâce à une exposition : collecte, classement, conservation et communication n’auront plus de secret pour vous !

INFOS PRATIQUES

> Les 18 et 19 septembre | 11h – 18h

Archives Municipales Place François Mitterrand | 03 44 29 51 50 |

musee@mairie-creil.fr |

www.creil.fr/le-musee-galle-juillet ou Facebook Musée Gallé-Juillet

Gratuit

creil sud oise

dernière mise à jour : 2021-09-07 par