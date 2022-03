Exposition – « Des arbres et des hommes » Médiathèque Anne-Frank Déville-lès-Rouen Catégories d’évènement: Déville-lès-Rouen

pparus très tôt dans l’histoire évolutive de la vie, les arbres ont conquis l’ensemble de la planète grâce à des propriétés d’adaptation exceptionnelles. Quant aux premiers hominidés, comme la petite Australopithèque Lucy et ses ancêtres, ils ont longtemps vécu dans les arbres avant de se risquer à fouler la terre ferme… Au cours de son histoire, l’homme a exploité l’arbre pour ses besoins vitaux, mais aussi pour agrémenter son quotidien et orner les paysages. Cette exposition richement illustrée entraîne le visiteur à la découverte des arbres, et de la relation particulière qui nous unit à eux, en particulier à travers la pratique de la grimpe d’arbres. _Cette exposition, créée par Synops éditions, propose des contenus multimédias pédagogiques et ludiques : quiz et jeux, immersions 360°._

Entrée libre

