Michel Perrottet expose à la Mezzanine. Un plaidoyer pour la beauté et la force » des Arbres… »

« Venant d’une région peuplée de vastes forêts, j’ai passé mon enfance en compagnie des arbres. J’ai gardé pour eux une tendresse particulière.

Mon travail tente de transmettre mon émotion face à leur beauté et surtout mon admiration pour la force vitale qu’ils déploient afin de survivre aux conditions climatiques que nous leur imposons. Les

scientifiques estiment que depuis le début de l’anthropocène, nous avons perdu plus de la moitié des arbres qui peuplaient notre planète.

Cette série est un plaidoyer pour que nous parvenions à préserver ce qui constitue l’une des richesses de notre futur. Le choix de l’image en noir et blanc m’oblige à restreindre mon approche, à faire abstraction des moyens picturaux qu’offre la couleur. Il force mon regard à se concentrer sur l’essentiel, les lignes de force, le graphisme. »

M.Perrottet .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 10:00:00

fin : 2024-05-12 19:00:00

La mezzanine Provence Photo Vidéo 5 Cours Sextius

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur sextius@ppv-aix.com

