Exposition “Des animaux dans le ciel” Muséum d’Auxerre, 14 mai 2022 17:00, Auxerre.

Nuit des musées Exposition “Des animaux dans le ciel” Muséum d’Auxerre Samedi 14 mai, 17h00 Entrée libre

Voyage dans les histoires liées aux constellations

**Ourses, scorpion, cygne, toucan… Mais que font tous ces animaux dans le ciel ?**

Venez le découvrir au Muséum !

Cette exposition vous entraîne dans les petites et grandes histoires des constellations et de leurs noms grâce à des spécimens, photos, contes et jeux.

Entre astronomie et mythologie, découvrez les façons dont les humains ont rendu le ciel nocturne plus familier.

Le Muséum, Musée de France, veille sur 140 000 spécimens d’histoire naturelle qui racontent la biodiversité actuelle et passée de notre région.

© Muséum d’Auxerre

5 boulevard Vauban 89000 Auxerre 89000 Auxerre Bourgogne-Franche-Comté