Exposition “Des animaux dans le ciel” Muséum d’Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Yonne

Exposition “Des animaux dans le ciel” Muséum d’Auxerre, 14 mai 2022, Auxerre. Exposition “Des animaux dans le ciel”

Muséum d’Auxerre, le samedi 14 mai à 17:00

**Ourses, scorpion, cygne, toucan… Mais que font tous ces animaux dans le ciel ?** Venez le découvrir au Muséum ! Cette exposition vous entraîne dans les petites et grandes histoires des constellations et de leurs noms grâce à des spécimens, photos, contes et jeux. Entre astronomie et mythologie, découvrez les façons dont les humains ont rendu le ciel nocturne plus familier.

Entrée libre

Voyage dans les histoires liées aux constellations Muséum d’Auxerre 5 boulevard Vauban 89000 Auxerre Auxerre Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu Muséum d'Auxerre Adresse 5 boulevard Vauban 89000 Auxerre Ville Auxerre lieuville Muséum d'Auxerre Auxerre Departement Yonne

Muséum d'Auxerre Auxerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxerre/

Exposition “Des animaux dans le ciel” Muséum d’Auxerre 2022-05-14 was last modified: by Exposition “Des animaux dans le ciel” Muséum d’Auxerre Muséum d'Auxerre 14 mai 2022 auxerre Muséum d'Auxerre Auxerre

Auxerre Yonne