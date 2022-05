Exposition des Amis des Arts Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: 79300

Bressuire

Exposition des Amis des Arts Bressuire, 8 octobre 2022, Bressuire. Exposition des Amis des Arts Place de l’Hôtel de Ville Galerie des Arcades Bressuire

2022-10-08 – 2022-10-09 Place de l’Hôtel de Ville Galerie des Arcades

Bressuire 79300 Exposition de l’artiste peintre Claire BARJOLLE et de la sculptrice Véronique THEVENOUX, présentée par les Amis des Arts. Exposition de l’artiste peintre Claire BARJOLLE et de la sculptrice Véronique THEVENOUX, présentée par les Amis des Arts. Exposition de l’artiste peintre Claire BARJOLLE et de la sculptrice Véronique THEVENOUX, présentée par les Amis des Arts. non-communiqué

Place de l’Hôtel de Ville Galerie des Arcades Bressuire

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: 79300, Bressuire Autres Lieu Bressuire Adresse Place de l'Hôtel de Ville Galerie des Arcades Ville Bressuire lieuville Place de l'Hôtel de Ville Galerie des Arcades Bressuire Departement 79300

Bressuire Bressuire 79300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bressuire/

Exposition des Amis des Arts Bressuire 2022-10-08 was last modified: by Exposition des Amis des Arts Bressuire Bressuire 8 octobre 2022 79300 Bressuire

Bressuire 79300