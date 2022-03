Exposition des Albums des jeunes architectes et paysagistes (AJAP) 2020 Caen, 3 mars 2022, Caen.

Exposition des Albums des jeunes architectes et paysagistes (AJAP) 2020 Presqu’île de Caen, 10 quai François Mitterrand Le Pavillon Caen

2022-03-03 13:00:00 13:00:00 – 2022-04-03 19:00:00 19:00:00 Presqu’île de Caen, 10 quai François Mitterrand Le Pavillon

Caen Calvados

La Cité de l’architecture et du patrimoine présente les lauréats du concours des Albums des jeunes architectes et paysagistes (AJAP) 2020.

Au Pavillon, l’exposition dévoile les projets de 15 équipes d’architectes et de 4 équipes de paysagistes, distinguées pour leurs capacités de conception et d’innovation, pour le soin apporté à la réalisation de leurs projets et pour leur engagement au regard des enjeux sociétaux.

Génération responsable ?

“Cette génération des AJAP 2020 entend mettre de l’éthique dans sa pratique, de la sobriété dans ses actions, de la cohérence entre ses engagements citoyens et professionnels” souligne Cyrille Véran (architecte et journaliste, commissaire de l’exposition).

L’exposition montre comment les jeunes professionnels récompensés par ce prix sont investis dans l’architecture du quotidien et savent aussi bien concevoir que construire. Les agences lauréates attachent aussi une importance particulière à la dimension collective de la réflexion (collaborations avec des photographes, philosophes, sociologues, économistes). Elles sont particulièrement attentives à la question de la transition écologique, à l’exploration de techniques alternatives vertueuses, au ré-emploi et à la réutilisation de l’existant. Implantées partout en France et dotées d’un grand potentiel créatif, elles témoignent de la diversité des pratiques actuelles en architecture et sont capables d’offrir à tous, avec des aménagements modestes un cadre de vie soigné et harmonieux.

Une exposition conçue et réalisée par la Cité de l’architecture & du patrimoine. Présentée au Pavillon du 3 mars au 3 avril 2022, dans le cadre de Chantiers Communs.

Informations pratiquesOuvert à tous, entrée libre du mercredi au dimanche, 13h-19h. Masque obligatoire. Conditions d’accès et mesures adaptées selon les règles sanitaires en vigueur.Visite commentée de l’exposition le samedi 5 mars à 15h, et rencontre avec un des collectifs primés pour une initiation aux pratiques émergentes de la jeune génération d’architectes (sur inscription).

Photographie du projet de réhabilitation et extension d’une maison de village pour y créer un restaurant, Mazières-de-Touraine (37), 2019 (livraison), Forall Studio, Hugo Crespy associé à Nicolas Bouisson. Crédit photo Forall Studio

La Cité de l’architecture et du patrimoine présente les lauréats du concours des Albums des jeunes architectes et paysagistes (AJAP) 2020.

Au Pavillon, l’exposition dévoile les projets de 15 équipes d’architectes et de 4 équipes de…

La Cité de l’architecture et du patrimoine présente les lauréats du concours des Albums des jeunes architectes et paysagistes (AJAP) 2020.

Au Pavillon, l’exposition dévoile les projets de 15 équipes d’architectes et de 4 équipes de paysagistes, distinguées pour leurs capacités de conception et d’innovation, pour le soin apporté à la réalisation de leurs projets et pour leur engagement au regard des enjeux sociétaux.

Génération responsable ?

“Cette génération des AJAP 2020 entend mettre de l’éthique dans sa pratique, de la sobriété dans ses actions, de la cohérence entre ses engagements citoyens et professionnels” souligne Cyrille Véran (architecte et journaliste, commissaire de l’exposition).

L’exposition montre comment les jeunes professionnels récompensés par ce prix sont investis dans l’architecture du quotidien et savent aussi bien concevoir que construire. Les agences lauréates attachent aussi une importance particulière à la dimension collective de la réflexion (collaborations avec des photographes, philosophes, sociologues, économistes). Elles sont particulièrement attentives à la question de la transition écologique, à l’exploration de techniques alternatives vertueuses, au ré-emploi et à la réutilisation de l’existant. Implantées partout en France et dotées d’un grand potentiel créatif, elles témoignent de la diversité des pratiques actuelles en architecture et sont capables d’offrir à tous, avec des aménagements modestes un cadre de vie soigné et harmonieux.

Une exposition conçue et réalisée par la Cité de l’architecture & du patrimoine. Présentée au Pavillon du 3 mars au 3 avril 2022, dans le cadre de Chantiers Communs.

Informations pratiquesOuvert à tous, entrée libre du mercredi au dimanche, 13h-19h. Masque obligatoire. Conditions d’accès et mesures adaptées selon les règles sanitaires en vigueur.Visite commentée de l’exposition le samedi 5 mars à 15h, et rencontre avec un des collectifs primés pour une initiation aux pratiques émergentes de la jeune génération d’architectes (sur inscription).

Photographie du projet de réhabilitation et extension d’une maison de village pour y créer un restaurant, Mazières-de-Touraine (37), 2019 (livraison), Forall Studio, Hugo Crespy associé à Nicolas Bouisson. Crédit photo Forall Studio

Presqu’île de Caen, 10 quai François Mitterrand Le Pavillon Caen

dernière mise à jour : 2022-03-01 par