Saint-Vallier Saint-Vallier Drôme, Saint-Vallier Exposition des 100 Mariannes Saint-Vallier Saint-Vallier Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Vallier

Exposition des 100 Mariannes Saint-Vallier, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Saint-Vallier. Exposition des 100 Mariannes 2021-07-14 – 2021-07-30

Saint-Vallier Drôme L’exposition des « 100 Mariannes des Collines », portée par Marie-Cécile Audigane, artiste peintre installée à Fay-Le-Clos, aura lieu dans Les Jardins de la Galaure et en mairie de Saint-Vallier. Venez découvrir les différentes œuvres dédiées à Marianne ! dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Vallier Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Vallier Adresse Ville Saint-Vallier lieuville 45.17829#4.8152