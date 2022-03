EXPOSITION DERRIERE NOS MIROIRS Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

EXPOSITION DERRIERE NOS MIROIRS Nancy, 8 mars 2022, Nancy. EXPOSITION DERRIERE NOS MIROIRS Département de Meurthe-et-Moselle 48 Esplanade Jacques Baudot Nancy

2022-03-08 08:30:00 – 2022-03-18 12:00:00 Département de Meurthe-et-Moselle 48 Esplanade Jacques Baudot

Nancy Meurthe-et-Moselle « Derrière nos miroirs »

Exposition de peintures de Pascale Albizzati présentée dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Assistante socio-éducative depuis 30 ans et peintre depuis 2017, Pascale Albizzati puise son inspiration des rencontres qui ont marqué son parcours au service de la protection des enfants, de la lutte contre les violences intrafamiliales et celles faites aux femmes. L’artiste présente ici des portraits et des évocations de ce qui ne se dit pas, ne se voit pas, s’entend douloureusement et résonne intensément, pour permettre à chacun de découvrir ce qui se cache de merveilleux et de terrible derrière nos miroirs. Département de Meurthe-et-Moselle

Département de Meurthe-et-Moselle 48 Esplanade Jacques Baudot Nancy

