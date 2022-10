Exposition Derrière l’objectif Pau, 14 octobre 2022, Pau.

Usine des tramways avenue Gaston Lacoste Pau Pyrnes-Atlantiques avenue Gaston Lacoste Usine des tramways

2022-10-14 – 2023-01-15

EUR Entre révolution et évolution, on s’interroge sur le patrimoine photographique et plus précisément sur sa partie technique. l’exposition sur le site de l’Usine des tramways s’appuie sur la reconstitution d’un atelier de photographe fin XIXe, début XXe siècle, la présentation d’appareils emblématiques et éléments historiques. Camera Obscura, lanternes magiques et forêt de chambres n’auront plus de secret pour vous.

Entrée libre du mardi au vendredi de 13h30 à 17h

+33 5 59 21 30 57

