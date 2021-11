EXPOSITION « DERRIÈRE CHEZ NOUS » BANDE DESSINÉE Saffré, 27 novembre 2021, Saffré.

La Résidence de Territoire 2020 / 2021 accueille Laure Del Pino et Olivier Josso Hamel : auteurs de bande dessinée installés à Treffieux depuis 1999, ils y ont toujours questionné les liens entre leur pratique artistique, leur lieu de vie et ses habitants. Aujourd’hui, en milieu rural, quelle place l’artiste occupe-t-il dans la tribu ? Intitulée Derrière Chez Nous , cette résidence offre l’occasion d’éclairer ces interrogations, tout en interpelant d’autres artistes œuvrant sur ce même territoire .

Où Sandrine Fallet, Sofie Vinet, Marie-France et Jean-François Joguet, Brieuc Segalen et François Chauvet ont ouvert leurs ateliers respectifs à Laure et Olivier, en racontant leurs parcours et expériences in situ. Ensuite, aux auteurs de retranscrire ces moments privilégiés sous forme de reportages dessinés : croisement de regards, de disciplines graphiques et plastiques, paroles d’artistes et partages de vie… Une vaste mixité à retrouver au sein des planches réalisées .

Quand la bande dessinée rencontre l’art contemporain, la sculpture, la photographie, les arts singuliers et la taille de Pierre Bleue !

Outre l’exposition de leurs productions, Laure Del Pino et Olivier Josso Hamel choisissent de mettre en lumière le fruit des ateliers publics conduits durant leur résidence : travaux d’une master classe de 8 à 88 ans, et des ateliers auprès des élèves d’écoles primaires de Vay et de Treffieux.

Vernissage le samedi 27 novembre à 16h.

Tout public

Entrée libre aux horaires d’ouverture

Exposition de bandes dessinées par Olivier Josso Hamel et Laure Del Pino

