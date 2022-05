EXPOSITION -DERNIER TRI Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Épinal Vosges La Maison de l’Environnement et du Développement Durable vous propose de découvrir les déchets sous un autre angle, grâce à EVODIA, dans sa nouvelle exposition temporaire : « Dernier tri ». Des artistes locaux s’approprient les thématiques du tri et du recyclage des déchets, tout en poésie et sous un œil bienveillant. Quand le déchet devient agréable à regarder, c’est la vision du visiteur qui change de bord, et le message de l’artiste passe encore mieux ! A NOTER : Les ateliers pédagogiques gratuits sont possibles sur demande par retour de mail ou par téléphone, au 03.29.68.69.60. +33 3 29 68 69 60 Ville d’Epinal

