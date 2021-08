Maromme L'Académie Maromme, Seine-Maritime Exposition “DÉRANGÉE” d’Anita Molinero L’Académie Maromme Catégories d’évènement: Maromme

Seine-Maritime

Exposition “DÉRANGÉE” d’Anita Molinero L’Académie, 18 septembre 2021, Maromme. Exposition “DÉRANGÉE” d’Anita Molinero

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à L’Académie

L’exposition sera visible tous les jours, de 14h à 19h, et sur demande, dès le samedi 18 septembre jusqu’au 14 novembre 2021. Événement organisé dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Comme dans l’ensemble des lieux culturels, le pass sanitaire sera demandé. Plus d’informations : [www.le-shed.com](https://www.le-shed.com/) Découverte de l’exposition “DÉRANGÉE” d’Anita Molinero à L’Académie. L’Académie 96 rue des Martyrs de la Résistance, 76150 Maromme Maromme Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Maromme, Seine-Maritime Autres Lieu L'Académie Adresse 96 rue des Martyrs de la Résistance, 76150 Maromme Ville Maromme lieuville L'Académie Maromme