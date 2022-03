Exposition DEODATO & FERREYRA – south american comic artists Galerie 9e art, 1 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du vendredi 01 avril 2022 au samedi 23 avril 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit

La Galerie du 9e art est heureuse de vous présenter une exposition sur les artistes de comics sud-américains avec les oeuvres de Mike Deodato et Juan Ferreyra. Venant tous deux d’Amérique du Sud, Mike Deodato et Juan Ferreyra ont su s’imposer dans le milieu du comics de super-héros si caractéristique du nord du pays, en apportant leur touche personnelle.

Originaire du Brésil, Mike Deodato a réussi à se faire une place au sein de l’industrie des comics nord américains notamment grâce à sa collaboration avec William Messner-Loebs sur Wonder Woman. Il dévoile son tout nouveau style graphique dans L’Incroyable Hulk scénarisé par Bruce Jones. Son trait, plus épuré qu’auparavant, l’éloigne du style que Jim Lee a imposé comme une norme dans l’univers des comics. Il devient le dessinateur officiel de plusieurs séries à succès telles que The Amazing Spider-Man, The New Avengers ou encore Thunderbolts.

Juan Ferreyra, quant à lui, vient d’Argentine, et a su se démarquer par la réalisation d’un tout nouveau Spider-Man. Ce dernier casse les codes du genre en créant une nouvelle approche de ce personnage tant apprécié du grand public. C’est à travers un thriller flirtant avec l’épouvante, que Ferryera nous propose son webcomic Spider-Man Spining Tingling. Cette sortie tombe à point nommé avec les 60 ans de la première apparition du super-héros dans les comics. L’Argentin n’en est pas à son coup d’essai sur ce héros : il avait déjà réalisé un Spider-Man auparavant, Spider-Man Noir dans lequel, une fois de plus, il est parvenu à créer un véritable univers inédit empruntant énormément au polar.

Galerie 9e art 4 rue Crétet Paris 75009

Contact : +33 9 83 21 03 84 contact@galerie9art.fr https://www.galerie9art.fr/index.php?content=exhib&exhib=423

Art contemporain;BD;Expo

