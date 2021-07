Exposition Denys Eustace et Michèle Sou Barneville-Carteret, 31 août 2021, Barneville-Carteret.

Exposition Denys Eustace et Michèle Sou 2021-08-31 15:00:00 – 2021-09-12 19:00:00

Barneville-Carteret Manche Barneville-Carteret

Denys EUSTACE, Peintre.

Thème de son exposition : « Abstractions ».

Abstractions, superpositions, juxtapositions, fusions, c’est un voyage dans l’intériorité et la rêverie que nous invitent ces peintures à l’huile subtiles et colorées.

L’artiste expose depuis 20 ans en France et à l’étranger.

Michèle SOU, Sculpteure.

Elle partage sa vie entre Paris, le sud-ouest et l’Afrique de l’ouest qui la fascine et où elle dessine. Ces trois lieux forment le triptyque de son inspiration.

La terre est son matériau favori pour la construction de ses sculptures. La pâte de pierre, la poudre de bronze mélangée à la résine, l’acrylique… viennent ensuite enrichir la structure initiale. Sa nouvelle série « formes et lumière » est centrée sur les lignes courbes, arrondies et dépouillées de tous détails superflus afin de produire des émotions et une douce gaieté.

artbc50@gmail.com +33 6 12 01 26 86 http://www.artbc.site/

