Ouistreham Ouistreham Calvados, Ouistreham Exposition : « Dentelles et blondes, histoire de la dentelle en Normandie » Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Exposition : « Dentelles et blondes, histoire de la dentelle en Normandie » Ouistreham, 18 septembre 2021, Ouistreham. Exposition : « Dentelles et blondes, histoire de la dentelle en Normandie » 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 Place Albert Lemarignier Grange aux Dîmes

Ouistreham Calvados Venez découvrir l’exposition « Dentelles et blondes, histoire de la dentelle en Normandie ».

Au programme de ce week-end : démonstrations, conférences à 15h, expertises… Avec la participation de l’artiste / photographe Daniel Gautier et de Catherine Hervé, dentelière, meilleur ouvrier de France.

Entrée libre, dons au profit de l’association Vagues de Nacre.

L’association Vagues de Nacre récolte des fonds dans le but d’améliorer les soins de confort des patients hospitalisés au Centre de lutte contre le cancer François-Baclesse situé à Caen. Venez découvrir l’exposition « Dentelles et blondes, histoire de la dentelle en Normandie ». Au programme de ce week-end : démonstrations, conférences à 15h, expertises… Avec la participation… Venez découvrir l’exposition « Dentelles et blondes, histoire de la dentelle en Normandie ».

Au programme de ce week-end : démonstrations, conférences à 15h, expertises… Avec la participation de l’artiste / photographe Daniel Gautier et de Catherine Hervé, dentelière, meilleur ouvrier de France.

Entrée libre, dons au profit de l’association Vagues de Nacre.

L’association Vagues de Nacre récolte des fonds dans le but d’améliorer les soins de confort des patients hospitalisés au Centre de lutte contre le cancer François-Baclesse situé à Caen. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ouistreham Autres Lieu Ouistreham Adresse Place Albert Lemarignier Grange aux Dîmes Ville Ouistreham lieuville 49.27676#-0.25853