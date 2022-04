Exposition “DENTELLES DE NORMANDIE ” à la Grange aux dîmes de Cambremer Cambremer Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

2022-07-05 10:00:00 – 2022-07-11 17:30:00

Cambremer Calvados Du 5 au 11 juillet, une exposition de “DENTELLES DE NORMANDIE”

D’hier et d’aujourd’hui, découvrez un patrimoine prestigieux, disparu au début du XXè siècle et que des passionnés font revivre sous leurs doigts. Du 5 au 11 juillet, une exposition de “DENTELLES DE NORMANDIE”

+33 2 31 63 03 36

D’hier et d’aujourd’hui, découvrez un patrimoine prestigieux, disparu au début du XXè siècle et que des passionnés font revivre sous leurs doigts. Rue du Chanoine Lanier Grange aux dîmes Cambremer

