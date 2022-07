Exposition « Dentelle dévoilée, trésors des réserves du musée » Chantilly, 17 juillet 2022, Chantilly.

Exposition « Dentelle dévoilée, trésors des réserves du musée »

34 Rue d’Aumale Chantilly Oise

2022-07-17 14:00:00 – 2022-08-28 18:00:00

Chantilly

Oise

0 Plongez au cœur des réserves avec des capes, châles, ombrelles et autres dentelles rarement exposées. Et découvrez un autre aspect de la dentelle Chantilly en partenariat avec la boutique La Rose Noire et la maison Lise Charmel

+33 3 44 60 92 36 https://www.chantilly-dentelle.com/

musée de la dentelle

Chantilly

