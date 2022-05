Exposition Densités Dinan, 8 juillet 2022, Dinan.

Exposition Densités Place d’Abstatt Abbaye de Léhon Dinan

2022-07-08 – 2022-09-04 Place d’Abstatt Abbaye de Léhon

Dinan 22100

Densités, par Héloïse Robin – Artiste Visuelle

Formée à diverses techniques traditionnelles (laque, dorure…), Héloïse Robin présente, lors de son exposition « Densités », des peintures contemporaines. L’exposition présente des œuvres mixant les formats papier, les peintures sur textile mais également les créations sur bois enduit qui font la singularité de son travail. Dans ses compositions, les masses compactes ascensionnent et les nuances colorées vibrent. Vivante et déroutante, l’aventure visuelle réveille des sensations amniotiques, comme un souvenir ancien que chacun d’entre nous porte. Une ondulation en dehors de la pesanteur terrestre où seule la densité chromatique demeure.

Salle Estienne de Langle

En juillet & août : ouvert tous les jours de 10h30 à 19h

En septembre : ouvert en semaine de 14h à 18h30 et le week-end de 10h30 à 19h

Présence de l’artiste : Samedi 9 et dimanche 10 juillet – Samedi 3 et dimanche 4 septembre

Densités, par Héloïse Robin – Artiste Visuelle

Formée à diverses techniques traditionnelles (laque, dorure…), Héloïse Robin présente, lors de son exposition « Densités », des peintures contemporaines. L’exposition présente des œuvres mixant les formats papier, les peintures sur textile mais également les créations sur bois enduit qui font la singularité de son travail. Dans ses compositions, les masses compactes ascensionnent et les nuances colorées vibrent. Vivante et déroutante, l’aventure visuelle réveille des sensations amniotiques, comme un souvenir ancien que chacun d’entre nous porte. Une ondulation en dehors de la pesanteur terrestre où seule la densité chromatique demeure.

Salle Estienne de Langle

En juillet & août : ouvert tous les jours de 10h30 à 19h

En septembre : ouvert en semaine de 14h à 18h30 et le week-end de 10h30 à 19h

Présence de l’artiste : Samedi 9 et dimanche 10 juillet – Samedi 3 et dimanche 4 septembre

Place d’Abstatt Abbaye de Léhon Dinan

dernière mise à jour : 2022-05-27 par