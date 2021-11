Albi Galerie Nadine Granier Albi, Tarn Exposition Denis Miau Galerie Nadine Granier Albi Catégories d’évènement: Albi

La dixième exposition personnelle de Denis Miau à la Galerie Nadine Granier prendra place à partir du 14 novembre. Vous pourrez admirer les oeuvres de l’artiste jusqu’au 12 décembre. Le peintre sera présent lors du vernissage le 14 novembre de 16h à 20h. Regard Singulier Galerie Nadine Granier 13 Rue Puech Berenguier Albi Albi Tarn

