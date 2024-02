Exposition Denis Jeanson Rue Jean Jaurès Plobannalec-Lesconil, lundi 12 août 2024.

Paysages marins

Ma biographie j’ai longtemps vécu à l’étranger et j’ai beaucoup voyagé, surtout en Europe. J’ai ainsi développé un goût prononcé pour les rencontres et les échanges interculturels.

J’ai fini par m’installer en Bretagne, où j’ai quelques racines, et je ne me lasse pas de la parcourir à la recherche de motifs et d’émotions. Même ou surtout lorsque l’aiguille du baromètre reste bloquée sur « tempête ». .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-12 14:30:00

fin : 2024-08-18 18:30:00

Rue Jean Jaurès Le Temple des Arts

Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne

