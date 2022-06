Exposition d’encadrement d’art, d’aquarelles-huiles et de bijoux Château-Renard, 4 juin 2022, Château-Renard.

Exposition d’encadrement d’art, d’aquarelles-huiles et de bijoux Château-Renard

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-12 12:30:00

Château-Renard 45220

Exposition d’encadrement d’art, d’aquarelles-huiles et de bijoux par Aline Berthin-Jadas, Joëlle Brouaux et Eliane Duchossois à la Maison Jeanne d’Arc.

Permanences : – Mercredi et Dimanche de 10h à 12h30 ; – Jeudi et Vendredi de 15h à 18h ; – Samedi de 10h à 18h. Overt le Samedi 4 et dimanche 5 de 10h à 18h.

+33 7 86 97 85 92

Exposition d’encadrement d’art, d’aquarelles-huiles et de bijoux par Aline Berthin-Jadas, Joëlle Brouaux et Eliane Duchossois à la Maison Jeanne d’Arc.

Permanences : – Mercredi et Dimanche de 10h à 12h30 ; – Jeudi et Vendredi de 15h à 18h ; – Samedi de 10h à 18h. Overt le Samedi 4 et dimanche 5 de 10h à 18h.

copyright

Château-Renard

dernière mise à jour : 2022-05-28 par