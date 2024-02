EXPOSITION DÉNATURE Mauguio, mardi 27 février 2024.

Découvrez l’exposition Dénature de Nicolas Marquet à la Galerie d’Art Prevert.

« Diplômé en arts plastiques mais aussi en horticulture, mon travail est en lien direct avec les plantes, la nature, l’environnement, toutes sortes d’espèces qui l’habitent et y cohabitent. L’humain fait partie intégrante de cet univers. J’aime explorer, observer, questionner cette nature, ce qui m’amène à ressentir les liens qui nous unissent. Je m’intéresse tout particulièrement au mouvement, tel que le mouvement migratoire des animaux, des insectes, des plantes. J’imagine le lierre partant à l’assaut des troncs et des murs, ou encore, l’oscillation des étendues de graminées sous les rafales de vent que je perçois comme une danse. Je travaille à partir d’emballages que je détourne et découpe inlassablement et très méticuleusement au scalpel. Je ne tente pas une représentation ou une figuration fidèle, mais bien, le temps de la création, de ressentir jusqu’à presque devenir ce mouvement, pour le retranscrire tel qu’il me traverse. Le papier est issu des arbres, il est donc naturel pour moi de questionner et évoquer de règne végétal au travers de ce matériau.

Les morceaux de papier que j’utilise sont issus de l’industrie. Je recycle ces papiers afin de leur donner une seconde vie, de mettre en valeur leurs différences de couleurs, leur de finesse, de texture…J’aime la poésie qui émane de cette matière à l’apparence fragile, et la dualité qui s’en dégage entre nature et industrie. »

– Nicolas Marquet, artiste plasticien

Samedi 27 février à 18h Performance .

Début : 2024-02-27

fin : 2024-04-12

9 place Jules Ferry

Mauguio 34130 Hérault Occitanie culture@mauguio-carnon.com

