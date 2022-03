EXPOSITION DEMONSTRATIONS Fontenoy-le-Château, 30 mars 2022, Fontenoy-le-Château.

2022-03-30 15:00:00 – 2022-03-31

Arnaud Quaranta, photographe-plasticien, présente un travail photographique tout particulier : le transfert de gélatine de Polaroid sur papier Arches.

Cette manipulation délicate fera découvrir au public un travail fragile et sensible, une oeuvre photographique unique et non reproductible.

Une démonstration de 30 mn aura lieu toutes les heures (à l’extérieur si la météo le permet)

Cet atelier sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir un procédé ancien

Les mercredi 30 mars 2022, jeudi 31 mars 2022 2 scéances 14 h et 15h, Atelier gratuit de 45mn destiné au scolaire ou autre jeune public (entre 6 et 13 ans)

Attention UNIQUEMENT SUR RESERVATION Maximum 7 personnes par séance.

Porte ouverte le samedi 2 avril 2022 et dimanche 3 avril 2022 ouverture au public 11h 18h

+33 6 11 42 54 29

Arnaud Quaranta

Fontenoy-le-Château

