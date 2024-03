Exposition Delphine Terrand Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, mercredi 13 mars 2024.

Exposition Delphine Terrand Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy Côtes-d’Armor

Depuis mon enfance j’ai des crayons et pinceaux dans les mains, grâce à ma maman qui m’a offert l’opportunité de faire des études d’arts après avoir commencé les cours enfant.

D’abord à l’Atelier Met de Penninghen, l’année préparatoire puis j’ai eu mon diplôme de design textile à l’école Neufville-Conte.

Après un stage à l’Institut supérieur de peinture décorative de Paris, je me suis lancée dans le trompe-l’oeil.

Ma rencontre avec Christoff Debusschere (peintre officiel de l’Air, de la Marine et de l’Armée de Terre) quelques années plus tard m’a permis d’affirmer ma personnalité et de renforcer mon attirance pour la peinture à l’huile que je pratiquais déjà depuis adolescente.

Mes pinceaux sont le relai de mon ressenti et de mes émotions. Dans une peinture figurative, j’aime utiliser les couleurs pour transcrire sur la toile mes ressentis devant un paysage, un bouquet de fleurs ou une coupe de fruits. La lumière, les ambiances, les couleurs du ciel, les reflets dans l’eau, les plis d’un tissu, les natures mortes, tout est source d’inspiration. J’aime aussi beaucoup faire ressortir dans les portraits la personnalité et les émotions des modèles, qu’ils soient adultes ou enfants.

Visite artistique, le vendredi 15 mars à 18h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13

fin : 2024-03-24

Galerie municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Exposition Delphine Terrand Erquy a été mis à jour le 2024-02-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André