Exposition « Degas, Manet, Pissarro, impression(s) de gravures » Musée d’art et d’histoire Saint-Lô, samedi 15 juin 2024.

C’est à la gravure et plus particulièrement au caractère expérimental de cette technique que l’exposition saint-loise s’intéresse. Pour les impressionnistes, la gravure n’est pas une pratique de second ordre et des grands noms de la peinture ont innové dans ce domaine, s’adonnant à de nombreuses séances de travail, parfois communes, notamment entre Edgar Degas et Camille Pissarro.

La gravure des impressionnistes témoigne des recherches sur la lumière, de l’intérêt que les artistes portent aux nouvelles techniques graphiques mais également de l’attachement au caractère artisanal de la production. Elle permet une histoire révisée de l’impressionnisme.

Pour cette exposition, des artistes oubliés sont exposés aux côtés d’artistes célèbres, des estampes de collections publiques et privées dialoguent avec des peintures, des plaques de cuivres, des pierres lithographiques, des photographies et des documents d’époque, faisant découvrir aux visiteurs une technique rarement accrochée aux cimaises.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15

fin : 2024-09-15

Musée d’art et d’histoire 5 Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie

