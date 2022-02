Exposition Déformer, Transformer, Exprimer – Festival Handiclap Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Exposition Déformer, Transformer, Exprimer – Festival Handiclap Maison des Hommes et des Techniques (MHT), 16 mars 2022, Nantes. 2022-03-16 Exposition du 14 au 25 mars 2022 :Lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18hSamedi et dimanche de 14h à 18hVernissage lundi 14 mars 2022 à 18h30 – interprété en Langue des Signes Française

Gratuit : oui Entrée libre Exposition du 14 au 25 mars 2022 :Lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18hSamedi et dimanche de 14h à 18hVernissage lundi 14 mars 2022 à 18h30 – interprété en Langue des Signes Française Exposition d’arts plastiques. Artistes :- Accueil de Jour – ESAT La Soubretière : oeuvre collective- Atelier d’Arts Plastiques – EPMS Le Littoral : illustrations, peinture acrylique & collages- decaNewton : entropie sculpturale de rage poétique- Foyer de vie Les Abris de Jade : sculpture, peintures & graff- FAM Les Colombes – EPMS Le Littoral, : créations plastiques- L’atelier peinture de Sof : peinture acrylique abstraite & intuitive- MAS de La Sèvre – APAJH 44 : créations plastiques- SAESAT ESAT La Soubretière : compositions artistiques à partir de matériaux recyclés- « Les Talentueux » SESSAD DI-TFC – APAJH 44 : tableau collectif- Unité de Formation Pédagogique – L’Etape Jeunes & IME Val-Lorie – APAJH 44 : sculptures bois, métal & tissu Dans le cadre du 35e Festival Handiclap (17 au 20 mars 2022) Maison des Hommes et des Techniques (MHT) adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 08 20 22 http://www.maison-hommes-techniques.fr mht.nantes@wanadoo.fr https://www.handiclap.fr

