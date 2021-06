Perros-Guirec Perros-Guirec Côtes-d'Armor, Perros-Guirec Exposition d’Eduardo Da Forno « Croisons nos regards autour des méduses » Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Exposition d’Eduardo Da Forno « Croisons nos regards autour des méduses » Perros-Guirec, 2 août 2021-2 août 2021, Perros-Guirec. Exposition d’Eduardo Da Forno « Croisons nos regards autour des méduses » 2021-08-02 – 2021-08-27 Ploumanac’h Maison du Littoral

Perros-Guirec Côtes d’Armor Océanographe, plongeur et photographe, Eduardo Da Forno nous transmet son amour de la nature. A travers cette exposition photographique, il partage le beautés insolite des méduses, saisie avec talent et poésie. A découvrir! Accueil Océanographe, plongeur et photographe, Eduardo Da Forno nous transmet son amour de la nature. A travers cette exposition photographique, il partage le beautés insolite des méduses, saisie avec talent et poésie. A découvrir! dernière mise à jour : 2021-06-16 par

